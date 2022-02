Mercato : Obbi Oulare arrive en prêt au RWDM

Le RWDM a annoncé mardi l’arrivée de l’attaquant Obbi Oulare prêté pour un an et demi, avec option d’achat, par le FC Barnsley, club de Championship, la D2 anglaise.

Obbi Oulare, 26 ans, a joué au Club Bruges, à Zulte Waregem, à l’Antwerp et au Standard en Belgique, à Watford en Angleterre et à Willem II aux Pays-Bas. En juillet dernier, il avait quitté le Standard pour Barnsley. L’ancien international espoirs n’est monté au jeu qu’à deux reprises depuis le début de la saison.

"Notre but est qu’il retrouve le chemin des terrains en pleine possession de ses moyens", a expliqué le club. "Un prêt de 18 mois a été conclu dans le but de donner le temps à Obbi de retrouver son meilleur niveau. En espérant qu’il puisse déjà aider l’équipe dans cette fin de saison, l’objectif principal est en effet d’attaquer la saison 22/23 avec un Obbi Oulare à 100% de ses capacités physiques et techniques et d’en faire un pilier pour notre attaque."

Lundi soir, le RWDM avait également annoncé la venue de Kylian Hazard.