Mercato : Newcastle privilégie les transferts ciblés pour se maintenir, les arrivées tape-à-l’œil attendront

Après l’emballement généralisé lié à la venue des fonds saoudiens, Newcastle a finalement respecté sa parole et ses promesses. "Cela va prendre du temps, il faudra être patient", avait déclaré la co-propriétaire Amanda Staveley, il y a quelques mois, au moment de s’installer à son poste de nouvelle directrice du conseil d’administration du club.

Malgré la pression liée au mauvais classement de l’équipe, les nouveaux dirigeants des Magpies ne veulent prendre aucun risque et redresseront le club étape par étape, en respectant les règles. "Tout le monde parle de grands noms mais ce dont on a besoin, c’est une équipe qui travaille bien ensemble. C’est très important. On a déjà une belle équipe et on a hâte de la renforcer mais on doit agir en accord avec le fair-play financier. C’est un projet sur le long terme. Pour le moment, on doit penser à tout bien mettre en place, au niveau footballistique, au niveau commercial. Il faudra réaliser des investissements à tous les niveaux", rappelait Amanda Staveley avant l’ouverture du mercato de janvier.