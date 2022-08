Mercato : N’Diaye, défenseur du Barça B, en route pour Anderlecht ?

Avec la perte de Sergio Gomez et les rumeurs de transferts de Francis Amuzu pour Nice, Anderlecht doit renforcer son côté gauche. Et le club bruxellois lorgne à nouveau du côté du FC Barcelone et de son équipe B.

Anderlecht va-t-il réussir le même coup qu’avec Sergio Gomez en transférant Moussa N’Diaye du Barça B ? L’international U20 du Sénégal peut jouer back gauche, mais également comme piston. Il serait transféré à titre définitif comme le mentionne La DH ce jeudi matin.

Passé par l’Académie Aspire, il a rejoint le Barça B en 2020 pour la somme de 500 000 euros. Avec la seconde équipe des Blaugrana, N’Diaye a disputé 11 matches la saison passée.

Si le joueur devrait d’abord passer par la casse U23 et donc la Challenger Pro League, Anderlecht espère cependant réussir à faire le même exploit qu’avec Sergio Gomez, parti cet été pour Manchester City après une très belle saison en mauve.