Mercato : Mario Götze revient en Bundesliga à l'Eintracht Francfort

Après deux saisons passées au PSV Eindhoven, le milieu de terrain allemand Mario Götze revient en Bundesliga, le championnat d'Allemagne.

Il a signé un contrat de trois ans avec l'Eintracht Francfort, club lauréat cette saison de l'Europa League et dès lors qualifié pour la Ligue des Champions.

Mario Götze, 30 ans, entré dans l'histoire du football en Allemagne pour avoir marqué l'unique but en finale du Mondial 2014 face à l'Argentine, a joué dans le passé au Borussia Dortmund (2009-2013 et 2016-2020) et au Bayern Munich (2013-2016). Il a pu ainsi fêter cinq titres de champion (deux avec Dortmund, trois avec le Bayern), quatre coupes (deux avec Dortmund et deux avec le Bayern) et un Mondial des clubs (avec le Bayern).