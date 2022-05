Mercato : Marca annonce Mbappé au Real Madrid pour la saison prochaine

Alors qu’il a remporté son troisième trophée UNFP de meilleur joueur, l’avenir de Kylian Mbappé est la question à un million d’euros. Une réponse devrait intervenir avant la Ligue des Nations. Pourtant, Marca l’assure, Mbappé va bien signer au Real Madrid.

Selon Marca, il n’y a plus de doute. Kylian Mbappé va bel et bien débarquer au Real Madrid l’été prochain à la fin de son contrat avec le PSG. Les choses se sont décantées la semaine passée lors de sa visite en Espagne. Et la confirmation devrait venir fin mai, début juin.

"Oui, c’est quasiment terminé", a répondu Mbappé quand il lui a été demandé s’il avait fait son choix, ajoutant qu’il l’annoncerait "avant" les matches de l’équipe de France en juin à la Ligue des nations, a-t-il précisé ensuite en zone mixte. Une décision qui devrait donc tomber avant le 28 mai et le rassemblement des Bleus.

Avec la venue de Mbappé, le Real Madrid frapperait un grand coup juste avant l’ouverture du mercato hivernal. Qui plus est si le Real accroche une 14e Ligue des Champions à son palmarès en cas de victoire face à Liverpool le 28 mai prochain, soit le jour même jour que le rassemblement de la France. Et quand on sait que la finale sera jouée à Paris.

Et maintenant ? Pour Marca, le Real ne communiquera rien avant que le joueur ne le fasse et Madrid attendra la fin de son contrat le 30 juin avec le PSG pour présenter le joueur.