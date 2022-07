Mercato : Lisandro Martinez rejoint Erik ten Hag à Manchester United

Lisandro Martinez a signé un contrat jusqu’en 2027, avec option pour une année supplémentaire, avec Manchester United. Le club anglais l’a officialisé mercredi. Le défenseur argentin arrive en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Les deux clubs avaient annoncé le 17 juillet avoir trouvé un accord pour le transfert de Martinez chez les Red Devils.

Martinez suit ainsi son entraîneur Erik ten Hag, qui a quitté l’Ajax pour rejoindre Manchester United à l’intersaison.

L’Argentin évoluait depuis juillet 2019 à l’Ajax, qui l’a recruté depuis le club de Defensa y Justicia, dans son pays. À Amsterdam, Martinez a disputé 118 matches officiels au cours des trois dernières saisons, au cours desquels il a marqué 6 fois et fourni 6 passes décisives. Il a remporté deux titres de champion des Pays-Bas et une coupe des Pays-Bas avec l’Ajax. Martinez est également international argentin (7 caps) et a remporté la Copa América avec l’Albiceleste l’année dernière.