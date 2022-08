Mercato : Les 6 gros joueurs qui pourraient arriver en Pro League

Joshua Zirkzee de retour à Anderlecht ? C’est toujours possible, mais il faudra pour cela attendre les derniers jours du mercato, espérer que le prix baisse un peu et que la concurrence laisse tomber l’affaire.

Le joueur, qui appartient au Bayern Munich intéresse de nombreux clubs, dont Bologne, Stuttgart, mais aussi le Club Bruges. L’idée d’Anderlecht serait de faire un gros achat et d’espérer une vente avec plus value dans quelques années.

Avec un retour de Zirkzee chez les Mauves, Felice Mazzu disposerait d’une belle panoplie pour jouer sur le front de l’attaque anderlechtois.