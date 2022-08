Mercato : Les 5 joueurs qui pourraient encore bouger en Pro League

Le Club Bruges justement est lui aussi au centre de pas mal de rumeurs. Au niveau des arrivées, Bruges a déjà fait pas mal d’emplettes et pourrait encore se renforcer, notamment au milieu de terrain pour amener plus de concurrences avec l’arrivée d’un certain Nicolas Raskin.

Côté départ, Carl Hoefkens pourrait perdre deux joueurs majeurs de son équipe. Tout d’abord Noa Lang, sorti blessé ce dimanche face à Courtrai et qui n’a pas encore pu vraiment se montrer cette saison vu sa volonté d’inscrire son futur ailleurs. Mais pour aller où ? Pour le moment, le Néerlandais évolue toujours en Venise du Nord et la somme demandée par Bruges ne correspond pas à ce que les clubs acquéreurs proposent.

Si Lang est sur le départ, le Club a cependant déjà pensé à son remplacement. Par contre, c’est surtout Hans Vanaken qui pourrait être la grosse perte pour le Club. Le joueur l’a annoncé ce dimanche, il pourrait tenter sa chance à l’étranger, notamment du côté de West Ham.

Enfin à Anderlecht, c’est Francis Amuzu qui pourrait lui aussi animer le mercato sortant des Mauves. Si Nice a marqué son intérêt, pour le moment le montant proposé par le club français ne correspond pas à celui demandé par Anderlecht. Et comme les Mauves ont pris pas mal d’argents avec le départ de Sergio Gomez pour Manchester City, la direction anderlechtoise n’a pas besoin de vendre pour vendre. A voir maintenant quelle est la volonté du joueur et du club. Mais en cas de départ, il faudra compenser.

Ouvert depuis le 15 juin, le mercato estival sera plus long cette année et se terminera le mardi 6 septembre. Une fermeture plus tardive que les championnats du Big5, où le mercato ferme le 1er septembre. Cela pourra permettre aux petits clubs qui ont perdu des joueurs importants de se retourner un peu plus facilement.