Mercato : Le Standard se sépare encore d'un attaquant, Jackson Muleka file en prêt à Kasimpasa

Le Standard continue à dégraisser son secteur offensif : après les départs récents de Joao Klauss (Saint-Trond) et de Maxime Lestienne (Lion City Sailors, à Singapour), c'est au tour de l'attaquant congolais Jackson Muleka de vider son casier et d'envoyer le tout en direction de Kasimpasa, en Turquie, où il est prêté jusqu'en fin de saison sans option d'achat.

Arrivé à Sclessin en septembre 2020, Jackson Muleka a inscrit douze buts, toutes compétitions confondues, la saison dernière, et en était à trois depuis le début de l'exercice 2021-2022. La dernière fois qu'il avait fait trembler les filets, c'était lors de la mémorable victoire des Rouches à l'Antwerp (2-3) le 12 décembre dernier.

Le Congolais de 22 ans ne faisait visiblement plus partie des plans de Luka Elsner, qui a laissé filer cet hiver les deux attaquants les plus utilisés à Liège en début de saison, Joao Klauss et Jackson Muleka. À charge désormais de Renaud Emond et Denis Dragus d'animer le secteur offensif du Standard.