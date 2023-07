Le PSG nomme Luis Enrique comme entraîneur en remplacement de Christophe Galtier

Mais déjà, sportivement, "Galette" avait perdu la main. Après une première partie de saison réussie, et des débuts tonitruants (21 buts marqués pour ses quatre premiers matches), son bilan s’est totalement effondré, avec dix défaites en 2023. Éliminé dès les 1/8 de finale de Coupe de France et de Ligue des champions, le PSG de Galtier a même un peu tremblé pour son titre de champion de France, quand Lens est revenu à trois points. Finalement, c’est avec une petite longueur d’avance sur Lens que le PSG a obtenu son onzième sacre national, un record.

Les dirigeants ont tranché et mis fin à l’aventure du Provençal de 56 ans, choisi par le conseiller football Luis Campos, avec qui il avait formé un duo redoutablement efficace à Lille. Galtier était censé incarner avec Campos un nouveau projet, loin des paillettes, avec la discipline comme maître-mot. Son parcours s’achève dans la confusion, même si lui-même estimait "mériter" une deuxième saison. Sa défense a encaissé trop de buts, son milieu de terrain n’a plus filtré grand chose, et la "MNM" (Messi, Neymar, Mbappé) n’a pas produit les étincelles attendues.