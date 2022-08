Mercato : le journal Bild parle d’un départ de Thomas Meunier, une fausse rumeur d’après le joueur

Après deux victoires, le Borussia Dortmund s’est incliné ce week-end face au Werder Brême 2-3. Thomas Meunier est resté sur le banc toute la rencontre. Le back droit alterne terrain et banquette depuis le début de saison. De quoi exprimer son envie de départ ?

Alors que la victoire était dans la poche, le Borussia Dortmund a vu le Werder Brême lui coller trois buts en fin de match. Remplaçant tout au long de la rencontre, c’est Marius Wolf qui a occupé le poste de back droit, Thomas Meunier a exprimé son envie de départ du BVB selon Bild.

"Je veux partir d’ici", a lâché le Diable rouge, tout en sachant que le FC Barcelone et Manchester United s’intéressent à lui depuis quelques jours. Une rumeur démentie par le joueur lui-même qui a commenté la publication Instagram de Spox en la qualifiant de propagande du Bild.

Si aucun départ n’est à l’ordre du jour, c’est aussi parce que Dortmund n’a pas encore reçu d’offres pour Meunier qui est sous contrat jusqu’en 2024. "Il n’y a aucune offre pour lui. Nous ne nous sommes pas penchés sur la question et nous ne l’envisageons pas non plus", a commenté le directeur sportif Sebastian Kehl ce dimanche sur Bild-TV.

Si Meunier n’a pas joué ce dimanche, il a quand même accumulé du temps de jeu lors des deux premiers matches de la saison.