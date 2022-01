Mercato : le joker Francis Amuzu cité un peu partout en Europe, Anderlecht pas vendeur ?

Décisif toutes les 127 minutes en championnat et toutes les 139 minutes toutes compétitions confondues, Amuzu n’est cependant toujours pas considéré comme un titulaire indiscutable.

Et malgré de belles offres et l’intérêt de plusieurs équipes, dont Marseille et un club du subtop en Bundesliga, le joueur n’a toujours pas bougé. La faute à un prix demandé important pour le joueur et à la volonté de Kompany de le garder dans son noyau. La DH évoque un prix minimum de six millions d’euros, même si Anderlecht en voudrait bien plus.

Pourtant, il faudra bien songer à son avenir. Si le joueur possède un contrat jusqu’en 2024, il est plus que temps qu’il devienne un titulaire à part entière à Anderlecht ou alors le club devra sérieusement songer à le vendre afin de ne pas voir le joueur partir pour un prix beaucoup moins élevé.

Si le joueur est déçu de rester trop souvent sur le banc, voir qu’Anderlecht et Vincent Kompany ont confiance en lui pourra être un argument suffisant pour qu’il puisse rester encore un peu à Saint-Guidon. En cas de belle deuxième partie de saison, les clubs intéressés pourraient de toute façon revenir à la charge et probablement augmenter leur offre. Ce qui pourrait satisfaire toutes les parties : le club et le joueur.