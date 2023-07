Mercato : le défenseur Inigo Martinez, de l'Athletic Bilbao, rejoint le FC Barcelone

Le défenseur espagnol Inigo Martinez, arrivé en fin de contrat à l'Athletic Bilbao, a rejoint le FC Barcelone. Le Basque a signé un contrat de deux ans avec les champions d'Espagne, ont annoncé ceux-ci mercredi. Le club catalan précise que la clause libératoire du joueur de 32 ans a été fixée à 400 millions d'euros. Formé à la Real Sociedad, le défenseur central avait rejoint l'Athletic en janvier 2018.

Il compte 350 rencontres en Liga (22 buts) et 20 sélections avec la Roja, l'équipe nationale espagnole. Il a remporté l'Euro U21 en 2013 avec l'Espagne. "Ses capacités dans les duels aériens, ses relances et sa solidité défensive en font un renfort de poids pour la défense centrale du Barça. Le caractère et l'esprit combatif de ce défenseur central gaucher en font un joueur de premier plan", précise le FC Barcelone sur son site à propos de son nouveau joueur.

Le mercato se poursuit pour le FC Barcelone après l'arrivée d'Ilkay Gündogan en provenance de Manchester City la semaine dernière. La période des transferts estivale a débuté le vendredi 10 juin et se clôturera le vendredi 1er septembre à minuit.