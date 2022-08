Mercato : la Premier League s’arrache Amadou Onana

Vous êtes jeune (moins de 24 ans), Belge, milieu de terrain et talentueux ? Il est possible que vous débarquiez bientôt en Premier League. Après Roméo Lavia, qui a quitté Manchester City pour Southampton, et Orel Mangala, qui a posé ses valises chez le promu Nottingham Forest, un troisième Belge pourrait rallier un club de Premier League cet été. Selon divers médias anglais, West Ham et Everton auraient fait d’Amadou Onana leur priorité.

Onana ne devrait pas faire de vieux os dans le nord de la France. Le solide milieu de terrain est dans le viseur de deux clubs anglais : West Ham et Everton.

C’est d’ailleurs le premier club cité qui tenait la corde il y a encore quelques heures mais la donne a changé depuis que les Toffees sont entrés dans le dossier. 35 millions d’euros plus 5 millions de bonus : c’est l’offre qui a été déposée sur la table du LOSC par les Hammers, bien décidés à mettre la main sur le grand (1 mètre 95) milieu défensif. Une offre acceptée par la direction lilloise. Petit souci : Onana souhaite rejoindre Franck Lampard à Everton, qui lui proposerait un meilleur salaire.

La bataille est lancée pour Amadou Onana. Qui de West Ham ou Everton l’emportera ? Une chose est sûre, après une petite saison au LOSC, le joueur de 20 ans, devenu Diable Rouge en juin dernier face aux Pays-Bas (1-4), va déjà quitter la Ligue 1 pour découvrir la Premier League.