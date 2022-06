Mercato : la pépite italienne de l’Inter Sebastiano Esposito sur le point de débarquer à Anderlecht

Le Sporting d’Anderlecht continue d’investir sur le marché des jeunes talents. Après les arrivées du Nigérian Ishaq Abdulrazak (20 ans) et de l’Equatorien Nilson Angulo (19 ans), les Mauves devraient accueillir Sebastiano Esposito (19 ans), pépite transalpine de l’Inter Milan, dans les prochains jours.

Orphelins de Joshua Zirkzee et Christian Kouamé, tous deux repartis dans leur club respectif (le Bayern pour le premier, la Fiorentina pour l’autre), les Mauves se retrouvent avec un secteur offensif dégarni pour la nouvelle saison avec comme seul "buteur" Benito Raman, plutôt habitué à jouer les seconds rôles.

Selon les informations de Sky Italia, Anderlecht aurait jeté son dévolu sur Sebastiano Esposito pour renforcer son attaque. Né en 2002, le jeune numéro 9 ne s’est jamais réellement imposé à l’Inter malgré tout son talent (1 but en 15 matches). Barré par Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ou encore Edin Dzeko, Esposito a enchaîné des prêts non concluants en Serie B avec la SPAL et Venise, avant d’atterrir (toujours en prêt) au FC Bâle la saison dernière (34 matches, 7 buts, 9 assists).