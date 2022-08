Mercato : L'Iranien Amirhossein Hosseinzadeh a officiellement signé au Sporting Charleroi

Attendu depuis plus d'un mois, Amirhossein Hosseinzadeh a été officialisé ce lundi par le Sporting Charleroi. Le joueur iranien a vu sa signature retardée par des complications dans les modalités de paiement au club d'Esteghlal. Tout est finalement rentré dans l'ordre. Le joueur de 21 ans est considéré comme un grand talent du football iranien, lui qui a déjà disputé deux rencontres avec le maillot national. Milieu offensif de formation, il aura pour tâche de concurrencer son compatriote Ali Gholizadeh et Daan Heymans. Après Gholizadeh et Kaveh Rezaei, tous les deux révélés au Sporting, c'est donc un nouveau talent venu de Perse qui va découvrir la Pro League. Présent depuis plusieurs semaines en Belgique, il s'est déjà entraîné avec le groupe.