Mercato : Kylian Hazard (Cercle Bruges) prêté six mois au RWDM

Kylian Hazard a été prêté par le Cercle de Bruges au RWDM en 1B Pro League, ont annoncé les deux clubs lundi.

Hazard, 26 ans, était arrivé au Cercle de Bruges en 2018 en provenance de Chelsea. Le petit frère d'Eden et Thorgan est aussi passé par Lille, le White Star, Zulte Waregem et Ujpest en Hongrie.

Ces derniers mois, Hazard avait été relégué dans le noyau B du Cercle pour lequel il a joué 68 rencontres et compilé six buts et sept assists.

Le Cercle a aussi annoncé le départ définitif de Serge-Philippe Raux-Yao vers le club français de Rodez.