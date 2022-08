Mercato : Kostic arrive à la Juventus, Sirigu nouveau gardien du Napoli

Le milieu gauche de l'Eintracht Francfort Filip Kostic est arrivé jeudi à Turin pour finaliser son transfert à la Juventus, a annoncé le club italien en diffusant des images de l'international serbe de 29 ans.

"Filip Kostic est arrivé à l'aéroport de Caselle pour la visite médicale à la Juve", a annoncé la "Vieille dame" sur son site en diffusant notamment une vidéo de l'accueil enthousiaste de supporters devant le siège du club.

L'Eintracht avait déjà acté ce départ en ne retenant pas son milieu pour le match de Supercoupe de l'UEFA disputé mercredi contre le Real Madrid (0-2).

"On va lui dire adieu avec une larme à l'oeil, (...) parce que ce n'est jamais agréable de perdre un joueur comme lui. Sans lui, on est plus faibles, c'est certain", avait souligné mardi l'entraîneur Oliver Glasner.

Les discussions, lancées depuis plusieurs semaines, ont abouti mercredi selon les médias italiens, qui évoquent une indemnité d'un peu plus de 15 millions d'euros versée par la Juve pour attirer ce joueur qui était encore sous contrat jusqu'en 2023.

Kostic, qui a également porté les couleurs de Stuttgart et Hambourg en Bundesliga, avait notamment été l'un des artisans du sacre de Francfort la saison dernière en Ligue Europa.

L'international serbe (48 sélections), réputé notamment pour ses qualités pour déborder à gauche et centrer, va retrouver à la Juventus son compatriote et coéquipier de sélection Dusan Vlahovic, arrivé en janvier à la pointe des Bianconeri.

Sa grande aptitude à délivrer des assists (64 passes décisives délivrées sur le 4 dernières saisons) pourrait faire un grand bien à la Juventus.