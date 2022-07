Mercato : Kevin Mirallas, le globe-trotteur du football belge, signe à Chypre

Kevin Mirallas poursuit son tour du monde. Après la France, la Grèce, l’Angleterre, l’Italie, la Belgique, la Turquie et le Portugal, l’ancien Diable Rouge (10 buts en 60 sélections) va poser ses valises à Chypre.

Décidément, Mirallas aime voyager. À 34 ans, le Belge a décidé de s’engager à l’AEL Limassol, après un passage raté du côté de Moreirense la saison dernière. Arrivé au sein du club portugais en janvier dernier, l’ex-international n’a disputé que 8 rencontres pour un petit but marqué. On se souvient également de son passage manqué à l’Antwerp lors de la saison 2019-2020. Mirallas était arrivé hors forme et n’avait finalement rien apporté au Great Old malgré la "hype" générée autour de son arrivée en Belgique. Il avait par contre bien rebondi du côté de Gaziantep, en Turquie, où il avait planté 7 roses et délivré 6 assists en 31 rencontres.