Mercato : Junya Ito quitte officiellement Genk pour le Stade de Reims

On apprenait mercredi que le Stade de Reims, 14e de Ligue 1 la saison dernière, avait jeté son dévolu sur Junya Ito, virevoltant japonais du Racing Genk. Les choses n’ont pas traîné puisque les Limbourgeois ont annoncé vendredi qu’un accord avait été trouvé avec le club français pour l’ailier de 29 ans. Ce samedi, Genk a officialisé le transfert.

Ito avait déjà fait ses adieux à Genk vendredi matin. "Je tiens à remercier tout le monde pour la belle période passée dans ce beau club. Le staff, les employés et bien sûr les fantastiques supporters. Ce fût un honneur de jouer ici dans ce magnifique stade, où je me sentais chez moi. Et d’entendre mon nom scandé. Je tiens également à remercier expressément le club de m’avoir donné cette opportunité. Au cours des derniers jours, nous avons eu des conversations intenses, au cours desquelles j’ai senti que les gens voulaient me garder ici. Mais j’ai décidé de franchir cette étape et de relever le défi. J’ai hâte d’y être aussi. Mais d’abord, merci encore à tout le KRC Genk et je vous souhaite à tous beaucoup de succès !", a confié le Japonais sur le site internet du club.

Junya Ito était arrivé à Genk en janvier 2019 en provenance du Kashiwa Reysol, club de division 1 Japonaise. Il avait d’abord été loué pour une durée d’un an et demi avant que les Limbourgeois n’activent l’option d’achat. L’ailier aura inscrit 29 buts et délivré 49 assists en 144 matches.