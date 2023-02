Mercato hivernal du Standard : "À voir si Deila pourra continuer à faire des miracles"

Le traditionnel mercato hivernal a fermé ses portes dans les quatre coins de l’Europe et l’heure est donc au bilan. Nos spécialistes football en profitent ce mercredi matin pour revenir sur le marché des transferts au sein de nos clubs belges. Focus ici sur le Standard.

Pour Benjamin Deceuninck, le Standard l’avait annoncé : il n’y aurait pas de folie. Il n’avait pas menti. "Ite Hautekiet sera un vrai renfort assez vite, je pense. Pour le reste, Selim Amallah et Nicolas Raskin sont donc officiellement partis. Un peu d’argent de poche en plus mais pas de quoi non plus changer de cap. Le Standard se reconstruit patiemment. À voir si Ronny Deila pourra continuer à faire des miracles".

Même son de cloche du côté de Vincent Langendries. "Comme prévu, Raskin et Amallah sont partis. Fini donc ces dossiers épineux. La sérénité sera-t-elle de retour en bord de Meuse ? Pas certain. Au rayon des arrivées, rien de solide à signaler à part deux jeunes sans doute prometteurs mais encore tendres pour s’imposer d’emblée".

De son côté, Pascal Scimè ajoute."Le standard a réussi à retirer ce qu’il pouvait de Amallah et Raskin et c’est déjà pas mal".

Selon Manuel Jous, les Rouches ont misé sur la jeunesse (Houtekiet et Aleksander Buksa),"mais n’ont enregistré aucun renfort 'immédiat', ce qui est surprenant. Avec les départs actés de Raskin, Amallah et Denis Dragus, il est clairement déforcé. À voir si Deila parviendra à continuer à tirer le meilleur de son groupe actuel, comme il y est très bien parvenu jusqu’ici".