Mercato Genk : Simen Juklerod retourne à Valerenga, Bastien Toma file en prêt à Paços Ferreira

Quelques minutes plus tard, les Limbourgeois ont également annoncé le départ de Bastien Toma pour le club portugais de Paços Ferreira. Le Suisse a été prêté, avec option d’achat, jusqu’au terme de la saison.

Toma, 23 ans, est arrivé à Genk en 2020 en provenance du club suisse de Sion. Au total, le milieu de terrain a disputé 31 rencontres pour Genk, compilant trois buts et un assist.

La saison dernière, il avait été prêté six mois au FC Saint-Gall en Suisse avec qui il a inscrit un but et donné deux assists en 19 rencontres. Toma est sous contrat avec Genk jusqu’en juin 2024.