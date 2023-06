Mercato : Genk lâche 4 millions d’euros pour attirer Alieu Fadera en provenance de Zulte Waregem

Alieu Fadera a signé pour les quatre prochaines saisons auprès du Racing Genk. Le club limbourgeois a annoncé dimanche par un communiqué l’arrivée de l’international gambien, qui quitte Zulte Waregem.

Après ses débuts dans sa Gambie natale, Alieu Fadera est arrivé à Zulte Waregem en août 2021 au bout d’une pige en Slovaquie. L’ailier a depuis joué 58 matches sous la vareuse du Essevee, inscrivant 9 buts et donnant 10 assists. Il a notamment réussi une impressionnante saison 2022-2023, totalisant 7 buts et 7 passes décisives en championnat dans une équipe finalement reléguée.

Fadera a également connu ses premières minutes avec l’équipe nationale gambienne, contre le Mali en mars 2023. Il rejoint désormais les vice-champions de Belgique, qui voient en lui un "joueur prometteur qui correspond parfaitement à notre philosophie", a expliqué le directeur du football Dimitri de Condé. "Nous sommes convaincus qu’à Genk, il pourra franchir les prochaines étapes de sa carrière de footballeur professionnel."

"Depuis mon arrivée en Belgique, je suis fan de Genk et du football qu’ils proposent chaque semaine", a réagi le joueur de 21 ans. "J’ai entendu beaucoup de choses positives via mes anciens coéquipiers à propos des valeurs et des règles du club. Le choix a donc été vite fait."

Alieu Fadera sera attendu au club avec les autres internationaux à partir de la semaine du 3 juillet, pour débuter la préparation. Selon Transfermarkt, Genk aurait dépensé 4 millions d’euros pour attirer le Gambien.