Mercato génial, masse salariale minime et stars en feu : voici comment le Napoli domine la Serie A

Que faire de tout cet argent épargné ? L’investir évidemment. Et là aussi, le Napoli a posé des choix tout sauf banals.

Pour remplacer Koulibaly, les Partenopei sont allés piocher en Turquie pour recruter Kim Min-Jae, un colosse sud-coréen d’1m90 qui défendait alors les couleurs de Fenerbahçe. Arrivé sur la pointe des pieds contre 18 millions d’euros, le roc sud-coréen s’est vite montré intransigeant et fait l’unanimité dans un championnat à la culture défensive marquée.

Mais le véritable coup de génie du mercato napolitain ou plutôt européen est l’arrivée de l’illustre inconnu Kvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien au nom presqu’imprononçable abat tout sur son passage depuis le début de la saison. Meilleur passeur de Serie A avec ses 9 assists, celui que tout le monde appelle 'Kvara' a aussi planté 8 buts en Italie. Un sacré butin auquel on peut ajouter ses deux buts et trois assists sur la scène européenne - où il a fait tourner en bourrique les défenseurs de Liverpool et de l'Ajax - pour un total de 10 buts et 12 assists en 22 matches cette saison.

Maestro dans l’art du dribble, as de l’accélération balle au pied et foudroyant en phase de finition, Kvara végétait pourtant dans le championnat géorgien il y a quelques mois seulement. Intriguant sous les couleurs du Rubin Kazan, il avait dû faire ses valises pour rentrer au pays (au Dinamo Batumi) l’hiver dernier suite au début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Opportuniste, le Napoli a grillé la politesse des cadors européens et importé ce diamant brut de 21 ans pour la modique somme de 10 millions d’euros… Aujourd’hui Kvaratskhelia en vaut 60.