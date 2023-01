Mercato en Pro League : les dossiers chauds des dernières heures

On le sait, la maison mauve doit surtout dégraisser. L’indésirable (et très cher) Wesley Hoedt est en passe de rejoindre Watford, sur base d’un transfert définitif et d’un contrat de 2,5 ans. Adrien Trebel (fin de contrat en juin) était pressenti à Sochaux (Ligue 2), mais sa blessure en fin de match contre l’Antwerp pourrait faire capoter l’affaire.

Écarté au profit de Bart Verbruggen, l’ex-portier et capitaine Hendrik Van Crombrugge est cité au Celtic, Benito Raman à Westerlo, et le jeune duo Noah Sadiki-Lucas Stassin à Lille. Kylian Sardella est aussi mis au grand étalage. Sebastiano Esposito (propriété de l’Inter) sera sans doute loué à Bari. Pour rappel, Fabio Silva a trouvé refuge au PSV, Julien Duranville a été vendu à Dortmund et Anouar Ait El Hadj a été bradé à Genk.