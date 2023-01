Mercato du Standard : "Si Noé Dussenne reste, ce sera presque comme un transfert"

Dans l’Instalive de la Tribune ce lundi, vous étiez nombreux à nous poser des questions sur la désignation du futur directeur technique de l’Union Belge, mais également sur la fin de mercato de votre club de cœur…

Une question posée par Leo cette semaine a notamment retenu notre attention, "Le Standard peut-il encore espérer l’une ou l’autre recrue lors du mercato ?". Benjamin Deceuninck a tenté d’y répondre : "J’imagine que cela dépendra des ventes aussi. Mais comme il n’y a pas encore d’officialisation et que les montants ne seront pas dingues non plus vu que les joueurs comme Nicolas Raskin et Selim Amallah arrivent en fin de contrat. L’entraîneur avait prévenu aussi qu’il n’y avait pas beaucoup d’argent pour les transferts. Je ne pense pas qu’il faille espérer des miracles. Peut-être une bonne pioche, une petite trouvaille, ce serait bien pour étoffer le noyau."

Tout est lié aux départs : "Il faut voir qui s’en va. Si Noé Dussenne reste finalement… Il est revenu vendredi, et il a fait du bien dans la défense du Standard. C’est quasiment un transfert dans ce cas-là, quand on annonce qu’un joueur part et que finalement il reste… Mais je ne pense pas qu’il faille attendre de miracles. Un milieu de terrain ce serait pas mal, un vrai milieu défensif, je ciblerais plus de ce côté-là. Devant, les attaquants c’est aussi un point d’interrogation. Stipe Perica est en train de retrouver des couleurs, Noah Ohio est en train de s’affirmer. Faut-il chambouler ce qui est en train d’être mis en place ? Et à quel prix ? On sait que les attaquants sont très chers. Tout le monde voudrait avoir Messi-Neymar-Mbappé mais ce n’est pas possible. Je me mets à la place des dirigeants, et pas que ceux du Standard, ils ne peuvent pas faire n’importe quoi, les budgets sont serrés en ce moment chez tout le monde. Il faut voir ce qui est en place, ce qui fonctionne, et ne pas dépenser des fortunes pour des joueurs dont on ne connaît pas trop le potentiel. S’il y avait eu des évidences comme transferts ils se seraient déjà conclus. Dans la dernière ligne droite, il y a parfois des petites affaires à faire. Je pense que le Standard va viser un bon coup pas trop cher, mais pas beaucoup plus."

Parce que finalement, malgré des difficultés, le Standard réalise plutôt une bonne saison quand on regarde le classement : "C’est assez particulier, ce sont vraiment les montagnes russes, mais ils sont là. Ils ont déjà plus de points que l’année passée à la fin de la phase classique donc ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire qu’ils ont bien bossé. Je pense quand même que le meilleur transfert de la saison, c’est Ronny Deila, je ne change pas d’avis par rapport à ça. Zinckernagel a eu un petit creux, le Standard a perdu pas mal de points, puis il retrouve des couleurs et le club aussi. Il faut que les locomotives, les meilleurs joueurs, soient à leur meilleur niveau pour espérer quelque chose mais il y a vraiment une bonne petite équipe au Standard. Plus qu’attendu en tout début de saison. Il faut jouer ce coup à fond. Le top huit, je pense que ça va aller, le top quatre, autant en rêver jusqu’au bout, c’est déjà ça de rêver."