Mercato du Standard - Ronny Deila : "J’espère atteindre le top 8 mais pour ça, on a besoin de recrues"

Lorsque le prétendu intérêt d’Anderlecht pour Joshua Zirkzee est évoqué, le T1 des Rouches se montre réaliste sur l’attractivité actuelle du Standard. "C’est une autre planète. On regarde des joueurs auxquels des plus petits clubs pensent aussi. Mais à nouveau, on doit reconstruire, et les propriétaires veulent agir."

Si le Standard doit modérer ses ambitions sur le mercato, c'est parce que les finances ne se portent pas au mieux. Ronny Deila a même avoué... qu'il n'était pas au courant de l'état des finances liégeoises lors de son arrivée. Mais il l'assure, "ce n'est pas un problème. Je suis très heureux et fier d'être là et j'aime devoir construire. C'est juste de la motivation, pour arriver à un jour où on regardera en arrière et on pourra voir ce qu'on a accompli."

L'ex-coach de New York City n’a évoqué aucune piste concrète des Liégeois sur ce mercato, bottant en touche une question portant sur Teddy Teuma. Il a par contre confirmé que le secteur offensif était l’une des préoccupations. "On est à la recherche de joueurs offensifs qui peuvent nous rendre meilleurs en tant qu’équipe. Sur les ailes aussi, on cherche à avoir plus de qualités différentes. On a besoin de plus de vitesse pour attaquer les espaces. Je serais très surpris qu’il n’y ait pas plus d’un joueur qui arrive durant ce mercato."

Si Cimirot part, ce sera vraiment contre ma volonté

Dans le sens des départs, le coach liégeois a été interrogé sur l’avenir de Gojko Cimirot. Le milieu international bosnien est annoncé en partance vers le Partizan Belgrade. "Je n’ai rien entendu à ce propos. On veut le garder, il est très important pour l’équipe. S’il part, ce sera vraiment contre ma volonté."