Mercato : Deniz Undav (Union) en route pour la Bundesliga… en fin de saison

Deniz Undav s’apprête donc à retourner chez lui en Allemagne, son pays natal, qu’il a quitté il y a un an et demi, pour déposer ses valises à Bruxelles.

Le buteur turco-allemand avait rejoint le Werder Brême à l’âge de 10 ans. Adolescent, il avait été remballé de l’école des jeunes de Brême, ses coachs le jugeant trop petit pour réussir.

Il était ensuite parti au SC Weyhe et avait fait ses premiers pas en équipe première au TSV Havelse, un club qui évoluait en D4 allemande. " À l’époque, j’avais un contrat de 150 euros par mois. Je ne pouvais pas vivre uniquement du football. J’ai commencé à travailler à l’usine où je commençais à 4 heures du matin. J’enchaînais avec l’entraînement et puis je rentrais à la maison vers 20 heures, parfois même plus tard", avait-il déclaré il y a quelques mois dans un journal allemand.

Il est ensuite passé par Braunschweig (D2) où il a signé un contrat pro mais il n’a jamais eu sa chance. En 2018 il a rejoint le SV Meppen, en D3. Il y a joué deux saisons avant de se faire repérer par l’Union, et de rejoindre la D1B.

Avant de quitter la Butte, Deniz Undav fera tout pour essayer d’offrir à l’Union un titre que les Saint-Gillois attendent depuis 1935…