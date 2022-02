Mercato d'hiver pour le personnel médical: Jolimont et le GHdC recrutent avec l'aide de leurs collaborateurs

Le Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) recrute. Une centaine de collaborateurs sont recherchés, plus de la moitié pour les soins infirmiers.

Le Groupe Jolimont recrute lui aussi. 120 collaborateurs à répartir dans ses 6 implantations (Jolimont, Mons, Warquignies, Lobbes, Nivelles et Tubize). Là aussi, la majorité des profils recherchés sont des infirmier.e.s spécialisé.e.s.

Pourquoi ce besoin de renforcer les équipes? Le covid est passé par là et a poussé vers d'autres horizons de nombreux soignants mais ce n'est pas la seule raison. La pénurie de personnel est liée à d'autres facteurs. Marie-Cécile Buzin, directrice du département infirmier et soins du GHdC explique que les besoins étaient déjà là avant la crise sanitaire: "la pénurie a été aggravée par le fait que les études d'infirmiers/infirmières sont passées à quatre années, on a donc passé une année sans pouvoir recruter de jeunes diplômés. Et la crise n'a fait qu'augmenter la pénurie. Sans parler des infirmiers/infirmières qui quittent la profession pour change de métier ou pour se diriger vers les soins à domicile et vers l'enseignement".