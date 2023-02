Mercato d’hiver : ce qu'il faut retenir des transferts en Pro League

Une fois n’est pas coutume, c’est peut-être Charleroi qui s’est montré le plus actif dans la dernière ligne droite. Les Zèbres ont acté l’arrivée de Nikola Stulic, un attaquant serbe de 21 ans en provenance de Radnicki Nis. Par ailleurs, les Carolos ont confirmé le retour au bercail de leur ancien attaquant Vakoun Bayo, appelé à renforcer le secteur offensif. En toute fin de soirée, Charleroi a finalement annoncé que Valentine Ozornwafor revenait de son prêt à Sochaux et que l’international palestinien (22 sélections, 8 buts) Oday Dabbagh débarquerait cet été. Côté départs, Martin Wasinski, Anthony Descotte et Loïc Bessilé sont prêtés, respectivement à Courtrai, Utrecht et Eupen.

Du côté de l’Union, l’hiver a évidemment été animé par les envies de départ de Dante Vanzeir. Alors qu’il a retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines, le Diable Rouge devrait quitter le Parc Duden et signer aux Red Bulls de New York en MLS. Un transfert, qui devrait avoisiner les 5 millions, qui n’a pas encore été officialisé mais qui devrait l’être dans les prochaines heures. Pour pallier cette (lourde) perte, les Saint-Gillois ont jeté leur dévolu sur Yorbe Vertessen, le jeune attaquant belge qui évoluait au PSV, et qui est prêté jusqu’à la fin de saison.

Côté néerlandophone, on notera le beau mercato de Zulte-Waregem, empêtré dans une saison galère et qui a décidé de miser sur l’expérience pour espérer se sauver : Ruud Vormer et Christian Brüls ont donc débarqué au Stade Arc-en-Ciel.

Pour finir, petit point sur Bruges qui est resté très calme malgré sa mauvaise passe actuelle, se contentant de rapatrier Jack Hendry (prêté à Cremonese) et de signer Josef Bursik en doublure de Simon Mignolet. A Gand, on dit adieu à Salah, Owusu et Hanche Olsen et on accueille Piatkowski et Orban.