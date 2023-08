Mercato cycliste – Warren Barguil retourne chez dsm-firmeich à partir de 2024

De son côté, Andrea Bagioli va rouler les trois prochaines saisons pour Lidl-Trek, a annoncé lundi la formation anciennement appelée Trek-Segafredo. L’Italien, 24 ans, quittera ainsi Soudal-Quick Step en fin d’année.

Il était passé professionnel au sein de la structure de Patrick Lefevere en 2020 et compte cinq victoires à son palmarès dont une étape du Tour de Wallonie le 26 juillet dernier. Les courses d’un jour et les victoires d’étapes constituent les objectifs de Bagioli et c’est pourquoi l’équipe américaine l’a engagé pour les trois prochaines années.