Mercato cycliste : Steff Cras passe de Lotto Soudal à TotalEnergies

Le cycliste belge Steff Cras, 26 ans, évoluera la saison prochaine au sein de TotalEnergies, a annoncé l’équipe française mercredi. Le natif de Herentals, actif chez Lotto Soudal depuis 2020, a paraphé un contrat de deux ans.

"Dès mes premiers échanges avec la direction, j’ai senti beaucoup de soutien de leur part", a dit Cras, cité par sa future équipe. "Ils ont su me mettre en confiance en me présentant un super projet pour les deux saisons à venir. Le pôle performance et le reste de l’encadrement vont m’aider à passer un nouveau cap dans ma carrière avec l’ambition d’aller le plus haut possible dans les classements généraux des courses à étapes."

C’est dans l’optique de ces courses à étapes que le Belge a été recruté. "Il arrive chez nous pour continuer à progresser dans ce registre-là", a déclaré le directeur sportif Benoit Genauzeau. "Nous avons pu ressentir sa motivation. Il se retrouve parfaitement dans le projet de l’équipe. Il a une belle marge de progression."

Cras, qui n’a pas encore levé les bras chez les pros, a débuté sa carrière au sein de l’équipe Katusha (2018-2019). Cette saison, il a notamment terminé 11e du Tour de Romandie, 14e du Dauphiné, 16e de Paris-Nice et 16e du Tour du Pays basque. Cras sera vendredi au départ du Tour d’Espagne, une course qu’il a terminé à la 20e place en 2021.