Mercato cycliste : Rune Herregodts et Arne Marit rejoignent Intermarché-Wanty Gobert

Rune Herregodts et Arne Marit quitteront Sport Vlaanderen-Baloise à la fin de la saison pour s’engager avec Intermarché-Wanty Gobert avec qui ils ont signé un contrat jusqu’en 2024, a annoncé l’équipe WorldTour belge mardi.

Herregodts, 24 ans, compte trois succès à son palmarès dont deux cette saison avec une victoire d’étape au Tour d’Andalousie et une sur le Sazka Tour. En 2021, il avait remporté le Tour de Drenthe. Spécialiste du chrono, il a terminé à la 4e place du dernier championnat de Belgique remporté par Remco Evenepoel et représentera la Belgique à l’Euro le 17 août à Munich.

Marit, 23 ans, a lui décroché sa seule victoire professionnelle en 2021 en remportant le Grand Prix du Morbihan devant Bryan Coquard et Elia Viviani. La saison dernière, il a également terminé 4e de la Flèche de Gooik, 5e du Tour de Louvain-Mémorial Jef Scherens et 7e de Paris-Tours.

"Rune Herregodts et Arne Marit sont parmi les cinq talents belges à qui nous offrons l’opportunité de franchir le pas vers le niveau World Tour en 2023", a réagi Aike Visbeek, manager de la performance chez Intermarché-Wanty Gobert. "Ils nous ont convaincus de leurs qualités et pourront continuer à progresser sereinement pour les saisons à venir, dans un environnement expérimenté et dans des compétitions d’un niveau supérieur."