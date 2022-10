Mercato cycliste : Luis Leon Sanchez, 38 ans, revient chez Astana

Luis Leon Sanchez revient chez Astana. Le coureur espagnol de 38 ans s'est engagé pour une saison avec la formation kazakhe, dont il avait déjà fait partie de 2015 à 2021. Cette saison, il était passé chez Bahrain Victorious, qui n'a pas renouvelé son contrat.

Lors de son premier passage chez Astana, Luis Leon Sanchez avait notamment remporté le Tour de Murcie en 2018 et 2019, la médaille d'or de la course en ligne des Jeux européens en 2015, le titre de champion d'Espagne 2020 et des étapes au Tour du Pays Basque et au Tour de Suisse.