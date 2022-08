Mercato cycliste : Laurenz Rex et Tom Paquot vont débuter en WorldTour chez Intermarché-Wanty-Gobert

Laurenz Rex et Tom Paquot vont effectuer leurs débuts dans le WorldTour la saison prochaine au sein d'Intermarché-Wanty-Gobert. La formation belge a annoncé vendredi le recrutement des deux jeunes coureurs belges, tous deux âgés de 22 ans.

D'abord vététiste, Rex, qui évolue depuis 2021 pour Bingoal Pauwels Sauces WB, s'est déjà illustré au plus haut niveau, avec une 21e place à Paris-Roubaix l'an passé ainsi qu'une 16e place à Gand-Wevelgem et une 10e place à la Brussels Cycling Classic.

Paquot, également membre de Bingoal Pauwels Sauces WB depuis 2021, a lui terminé troisième de la 1re étape du Tour du Limousin et troisième du Tour du Doubs l'an passé. Cette année, ce coureur qui "brille par son tempérament offensif", selon les termes de son nouvel employeur, a porté le maillot du meilleur grimpeur au Tour de Wallonie.

"Je suis ravi de pouvoir compter sur Laurenz Rex et Tom Paquot dans nos rangs, car ils ont démontré qu'ils étaient prêts à franchir le pas après deux saisons au niveau Pro Continental", a expliqué Aike Visbeek, manager de la performance de l'équipe belge. "Laurenz a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années, il pourra aspirer à devenir un élément régulier de notre noyau des classiques. Tom est quelqu'un qui se donne à fond et qui lui aussi possède de belles références dans des épreuves difficiles comme le Tour du Doubs. Comme Laurenz, il fera le saut dans le WorldTour tôt dans sa carrière et je suis curieux des étapes qu'il franchira. C'est un coureur intelligent et altruiste, et je suis convaincu qu'il a encore une grande marge de progression."