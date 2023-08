Mercato cycliste – La promesse française Antoine Huby passe pro chez Soudal-Quick Step

Antoine Huby va rouler pour Soudal-Quick Step où il effectuera ses débuts professionnels, à 22 ans, en 2024, a annoncé la formation belge du WorldTour dans un communiqué lundi.

Antonie Huby est une promesse française et s’est imposé lors de la Course de la Paix U23 cette année. Il a aussi fini deuxième de la Liège-Bastogne-Liège Espoirs. Le jeune coureur breton apprécie le cyclocross en atteste son titre de champion de France Espoirs dans les labourés en 2021. Soudal-Quick Step lui a fait signer un contrat portant sur deux ans.

"C’était mon rêve d’enfant de devenir coureur professionnel et Soudal Quick-Step était l’une des équipes pour lesquelles j’ai toujours rêvé de rouler. Quand j’ai été contacté par Johan Molly, le recruteur de l’équipe, je n’y ai pas cru. Julian Alaphilippe a toujours été l’une de mes idoles, car nous avons le même parcours en cyclo-cross, et ce sera vraiment spécial d’être son coéquipier. En plus de cela, c’est bien pour moi d’aller dans une équipe étrangère, car cela signifie que je ne reste pas dans ma zone de confort. Je pense que je vais m’épanouir à bien des égards en rejoignant Soudal Quick-Step", a déclaré le jeune Français dans un communiqué publié par l’équipe.