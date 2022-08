Mercato cycliste : Gianni Vermeersch et Xandro Meurisse prolongent chez Alpecin-Deceuninck

Gianni Vermeersch et Xandro Meurisse ont prolongé jusqu’en 2025 leur contrat avec Alpecin-Deceuninck, a annoncé la formation belge mercredi. Ils avaient tous deux rejoint Alpecin en 2020.

Gianni Vermeersch, 29 ans, a remporté cette année la 5e étape des Quatre Jours de Dunkerque et s’est classé 2e de l’Antwerp Port Epic et d’A travers le Hageland.

Xandro Meurisse, 30 ans, est monté deux fois sur le podium cette année, en terminant 3e du GP de l’industrie et de l’artisanat de Larciano et du Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire. Le vainqueur de la Course des raisins 2018 avait aussi notamment remporté une étape et le classement final du Tour de Murcie en 2020.