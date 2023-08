Mercato cycliste : Ethan Vernon quitte Soudal Quick-Step pour Israel-Premier Tech, l'espoir Luke Lamperti rejoint le Wolfpack

Le Britannique Ethan Vernon quittera Soudal Quick-Step à la fin de la saison pour rejoindre Israel-Premier Tech où il a signé un contrat de trois ans, a communiqué l’équipe cycliste israélienne mercredi.

Vernon, 22 ans, avait rejoint la structure Quick-Step en 2022 pour sa première saison professionnelle avec déjà sept succès au compteur dont quatre cette saison avec le Trofeo Palma, deux étapes du Tour du Rwanda et une étape du Tour de Romandie.

Également spécialiste de la piste, le Britannique a remporté lundi la médaille d’or sur la course à l’élimination des championnats du monde de cyclisme à Glasgow en Écosse. En 2022, il avait également été champion du monde de la poursuite par équipes.

Dans le sens des arrivées, le Wolfpack a annoncé le transfert du coureur américain Luke Lamperti, 20 ans, en provenance de l'équipe Trinity Racing. Il a signé un contrat jusqu'à la fin de l'année 2025 avec la formation WorldTour belge.

"Nous suivions Luke depuis un certain temps", a déclaré le directeur général Patrick Lefevere. "Nous sommes donc ravis qu'il ait choisi notre équipe pour passer dans le monde du cyclisme professionnel. Il a beaucoup de potentiel et un amour pour les classiques : il est au bon endroit chez nous. Chez les espoirs, il est l'un des coureurs les plus talentueux."