Mercato cycliste : Daryl Impey, 37 ans, rempile pour une saison chez Israel-Premier Tech

Le Sud-Africain Daryl Impey portera encore les couleurs d'Israel-Premier Tech lors de la saison cycliste 2023, a annoncé mardi la formation cycliste WorldTour. Le sprinteur de 37 ans, récent 2e de la course en ligne des Jeux du Commonwealth, compte 30 victoires chez les professionnels.

Impey a remporté cette année la 4e étape du Tour de Suisse au sprint, devant l'Australien Michael Matthews et le Danois Soren Kragh Andersen, mettant un terme à plus de deux ans de disette. "Je suis peut-être vieux mais je peux encore y parvenir", a-t-il déclaré.

Testé positif au Covid-19 avant le Tour de France, Impey n'était pas au départ de la Grande Boucle au Danemark. "J'ai toujours l'envie de courir la saison prochaine, surtout après avoir manqué le Tour. J'ai hâte de disputer les courses en Australie, des rendez-vous que j'affectionne particulièrement", a déclaré Impey, cité par son équipe.

"Daryl Impey est l'un des coureurs les plus expérimentés du peloton mais c'est aussi un incroyable capitaine de route, un vainqueur et un grand professionnel", a expliqué Kjell Carlström, manager général de l'équipe où figurent les Belges Jenthe Biermans, Ben Hermans, Dylan Teuns, Tom Van Asbroeck et Sep Vanmarcke.

Devenu pro chez Barloworld en 2008, Impey a ensuite porté les couleurs de RadioShack (2010), MTN Qhubeka (2011), Netapp (2011) et Orica (2012-2017), devenu Mitchelton-Scott (2018-2020), avant de rejoindre l'équipe israélienne.