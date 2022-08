Mercato cycliste : Alexander Kristoff quitte Intermarché-Wanty-Gobert, Leo Hayter rejoint son frère chez Ineos

Leo Hayter est désormais stagiaire chez INEOS Grenadiers, où il passera professionnel au début de la saison 2023, a annoncé la formation cycliste britannique lundi.

Leo Hayter, 20 ans, va donc quitter la formation Hagens Berman Axeon, dirigée par Axel Merckx et connue pour l'éclosion de nombreux talents comme le Portugais Joao Almeida, le Danois Mikkel Bjerg, l'Irlandais Eddie Dunbar, l'Américain Neilson Powless ou encore le Britannique Tao Geoghegan Hart.

Hayter, qui a paraphé un contrat de trois ans avec l'équipe où évolue déjà son frère Ethan, a impressionné cette saison chez les espoirs. Il a notamment remporté le Giro U23 et le National britannique du contre-la-montre. En 2021, Leo Hayter a aussi levé les bras sur les routes de Liège-Bastogne-Liège espoirs.

"Je suis super fier de rejoindre INEOS Grenadiers, le plus haut niveau de notre sport dans une équipe britannique qui m'inspire depuis que j'ai débuté la compétition. J'ai déjà participé à plusieurs camps et je me sens déjà chez moi, j'ai hâte de débuter", a dit Leo Hayter, cité dans le communiqué de l'ancienne Sky.