Mercato cycliste 2023 : Carapaz, Van Baarle, Yates, retrouvez les principaux transferts de la saison

Stratégies différentes pour les équipes belges du WorldTour et pour la formation Lotto Dstny, reléguée en D2.

Soudal Quick-Step n’avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour transférer et a ciblé ses transferts pour 2023 avant de renforcer la garde rapprochée d’Evenepoel pour 2024. Ainsi, trois coureurs ont débarqué à la cour de Patrick Lefevere. Tim Merlier est sans aucun doute le transfert phare de cette campagne et tentera de tirer son épingle du jeu au sprint alors que Mark Cavendish a quitté le navire.

Sur les courses d’un jour comme sur les Grands Tours, le tout-terrain Casper Pedersen devrait se charger du sale boulot pour aider ses équipiers dans une équipe qui a vu partir Zdenek Stybar, Mikkel Honoré, Iljo Keisse et Stijn Steels. Enfin dans la montagne, Soudal QS accueillera le 6e du dernier Giro, le Tchèque Jan Hirt.

La stratégie d’Alpecin-Fenix est similaire. Devenue WorldTour cet hiver, l’équipe belge a promptement remplacé Merlier par le jeune sprinter Kaden Grooves. Soren Kragh Andersen et Quinten Hermans (2e du dernier Liège-Bastogne-Liège) pourraient eux aussi apporter leur lot de satisfaction à une équipe orpheline de Jay Vine, pas vraiment remplacé dans la montagne.

Intermarché Circus Wanty (nouveau nom) a quant à elle opéré pas mal de changements au terme de la meilleure saison de son histoire. Douze coureurs ont en effet quitté l’équipe (Kristoff, Pozzovivo, Hirt, Hermans, Pasqualon, …) et onze l’ont rejointe. Rui Costa, Lilian Calmejane, Mike Teunissen, Niccolo Bonifazio et Tom Paquot ont notamment intégré l’équipe.

Reléguée du WorldTour l’an dernier, Lotto Dstny a également effectué un sacré roulement dans son effectif. Le retraité Philippe Gilbert et Tim Wellens ont laissé un vide et font partie des 11 coureurs qui ont quitté la structure. L’Argentin Sepulveda, l’Italien Guarnieri et le Néerlandais Eenkhorn sont les principaux étrangers à avoir rejoint l’équipe tandis que Arjen Lyvins, Milan Menten et les néo-pros Lennert van Eetvelt et Liam Slock sont les nouveaux Belges de la bande.