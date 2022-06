Mercato : Cristiano Ronaldo serait dans le viseur du Bayern Munich

Cristiano Ronaldo va-t-il rester du côté de Manchester United alors que le club ne dispute pas la Ligue des Champions ? Dans son édition du jour, AS annonce que le Portugais serait en route pour la Bundesliga et le Bayern Munich.

Alors que le dossier Robert Lewandodowski n’avance pas vraiment, le Bayern Munich cherche des solutions en cas de départ de son attaquant. Et l’une des pistes mènerait au quintuple ballon d’or.

Si Manchester United ne se montre pas très actif en ce début de mercato estival, Ronaldo sait qu’il vit ses dernières années au plus haut niveau. Son envie est donc de jouer les plus grandes compétitions. Et au vu du recrutement déjà fait chez les rivaux, notamment City et Liverpool, gagner à nouveau la Premier League sera très compliqué.

En ne disputant pas la prochaine Ligue des Champions, Manchester United s’expose à perdre sa star offensive. Selon le quotidien AS, Ronaldo aurait des doutes sur son avenir sous la tunique des Red Devils et cela pourrait profiter au Bayern Munich, qui a cependant déjà recruté Sadio Mané. Une info démentie cependant par un journaliste du Bild.

En cas d’arrivée de Ronaldo, l’attaque munichoise serait alors composée de Müller, Sané, Coman et Gnabry notamment. Après avoir été champion en Angleterre, en Espagne et en Italie, Ronaldo pourrait donc ajouter un quatrième gros championnat à son palmarès s’il rejoint les champions en titre. Affaire à suivre.