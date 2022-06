Mercato : Chelsea n’est pas opposé à un prêt de Lukaku à l’Inter

Le dossier "Lukaku" est une épine dans le pied des dirigeants de Chelsea. L’été dernier le retour de "Big Rom" à Londres avait coûté aux Blues la bagatelle de 113 millions d’euros, soit le plus gros transfert entrant de l’histoire du club.

Un retour à Londres, qui est loin d’avoir été une réussite, et on sait que le Diable aimerait retrouver l’Inter. Mais le club milanais n’a pas les moyens de racheter son attaquant vedette. On se dirigerait donc plutôt vers un prêt avec option d’achat. Lukaku devrait également fortement réduire son salaire, en passant de 14 millions à 7 millions d’euros par an.

Reste à voir si les deux clubs arriveront à s’accorder, pour permettre à l’attaquant de 29 ans de s’épanouir à nouveau à l’Inter, qu'il considère comme le club de son cœur.