Mercato : Cameron Puertas, un 3e renfort à l’Union

Première au général en Pro League, l’Union Saint-Gilloise continue de se renforcer. Cette fois, c’est le médian Cameron Puertas qui débarque à la butte. Le joueur de 23 ans vient de Lausanne-Sport. Il a signé un contrat de 3 ans et demi et aurait coûté un peu plus d’un million d’euros.

Puertas a disputé cette saison 16 rencontres de championnat et a inscrit deux buts et délivré un assist.

Le joueur hispano-suisse est déjà le 3e renfort de l’Union lors de ce mercato hivernal après le défenseur Machida et le médian Kozlowski. Avec ces renforts, l’Union espère continuer à surfer sur la vague du succès et lui permettre de passer sans encombre ses quatre prochaines rencontres au sommet (Genk, Bruges, Anderlecht et l’Antwerp).

Le club bruxellois occupe actuellement la tête de la Pro League avec 50 points, sept de plus que l'Antwerp et le Club de Bruges. Les troupes de Felice Mazzu reçoivent Genk dimanche à 16h00 dans le cadre de la 23e journée de championnat.