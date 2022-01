Mercato : Ca bouge au Standard, fin du prêt de Likonza qui retourne au TP Mazembe

Il ne reste plus que 12 heures avant la fin du mercato et ça commence à bouger. Notamment du côté de Liège. Le Standard, le TP Mazembe et Glody Likonza ont trouvé un accord pour mettre fin au prêt en bord de Meuse du milieu de terrain congolais qui retourne ainsi au Tout-Puissant Mazembe.

"Notre club souhaite à Glody le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle," a déclaré le Standard dans un communiqué.

Arrivé en fin de mercato cet été, le joueur n’aura pas disputé la moindre minute de jeu avec le Standard. Le Standard, battu face à Malines ce dimanche lors de la 25e journée de Pro League est 12e au classement général.