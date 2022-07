Mercato : Boli Bolingoli et Alessio De Cruz arrivent à Malines

Quelques heures après l'annonce de l'arrivée de Boli Bolingoli, le FC Malines a présenté un nouveau joueur : l'attaquant néerlando-capverdien Alessio De Cruz. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de deux ans avec une option d'une année supplémentaire. Il arrive de Parme.

Après avoir joué chez les jeunes à l'Ajax, Almere City et Twente, il a rejoint à 20 ans le club italien de Novara. Arrivé à Parme en janvier 2018, il a été prêté à la Spezia, à Ascoli, à Sheffield Wednesday, à Groningue, à Santos Laguna (Mexique) et à Vicenza ces six derniers mois. A Groningue, il a travaillé sous les ordres de l'actuel T1 du KVM Danny Buijs.

"Alessio peut jouer à trois ou quatre positions différentes. Avec sa vitesse et ses bons un-contre-un, il rend la tâche des adversaires très difficile. Ce transfert nous donne une arme supplémentaire sur le plan offensif", a précisé Tom Caluwé, le directeur sportif de Malines.

Ce dernier avait également présenté Bolingoli un peu plus tôt : "Boli sait ce que c'est de jouer sous pression. Le Club (de Bruges), le Celtic, le Rapid, ce sont toutes des équipes de premier plan dans leur championnat. Et puis il y a ses matchs en Ligue des champions et en Europa League. Il peut nous donner une impulsion supplémentaire tant sur le plan défensif qu'offensif".