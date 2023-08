Mercato : Bernardo Silva prolonge à Manchester City, Aymeric Laporte quitte les Cityzens

Après 5 ans et demi, Aymeric Laporte a officialisé son départ, selon toute vraisemblance pour Al-Nassr, le club saoudien de Cristiano Ronaldo. "Chers Citizens, je voulais aujourd'hui partager avec vous une histoire... Elle a duré cinq ans et demi, des années inoubliables. jje garderai beaucoup de souvenirs à jamais dans mon cœur. [...] Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu ce voyage possible: le club, les entraîneurs et l'ensemble du staff, tous les coéquipiers avec lesquels j'ai partagé le vestiaire et, bien sûr, vous tous. Ce fut un honneur et un plaisir de porter ces couleurs [...] Je vous remercie encore pour tout. Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir et je garderai toujours un œil sur vous."

Laporte a quitté l'Atletic Bilbao, pour Manchester City à l'hiver 2018 contre 65 millions d'euros. L'international espagnol a remporté cinq fois la Premier League (2018, 2019, 2021, 2022, 2023), deux fois la FA Cup (2019, 2023) et deux fois le Community Shield (2019, 2020). La saison dernière, le couronnement suprême a suivi avec la première Ligue des champions de l'histoire de City. La saison dernière, Laporte a été victime d'une blessure et l'arrivée de Josko Gvardiol en provenance de Leipzig. En Arabie Saoudite, Laporte deviendra le coéquipier de Cristiano Ronaldo et de son compatriote Otavio, Sadio Mané, Marcelo Brozovic, Alex Telles, Seko Fofana et David Ospina, A l'heure actuelle, l'équipe de CR7 a déjà perdu deux rencontres et espère que l'arrivée de Laporte réglera quelques problèmes défensifs.