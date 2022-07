Mercato : Axel Witsel a signé à l’Atlético Madrid

Le feuilleton Axel Witsel touche à sa fin. Selon une source très proche du dossier en contact avec nous, le Diable rouge a signé ce mercredi son contrat avec l’Atlético Madrid. L’officialisation de son arrivée dans la capitale espagnole ne devrait plus tarder.

Le 18 juin dernier, on vous annonçait en exclusivité qu’Axel Witsel avait choisi de rejoindre les Colchoneros. Libre de tout contrat après quatre années de bons et loyaux services à Dortmund, en Bundesliga, l’ex-joueur du Standard est tombé d’accord avec l’Atlético Madrid pour un contrat d’un an avec une option pour une saison supplémentaire malgré l’énorme intérêt de l’Olympique de Marseille.

Seulement, la transaction avait été mise en stand-by la semaine dernière. En cause, les Rojiblancos présentaient une masse salariale excédentaire au plafond imposé par la Liga et ne pouvaient donc pas entériner le transfert de Witsel. Un problème qui n’en serait plus un ce mercredi. Selon notre source proche du dossier, Axel Witsel a bel et bien signé à l’Atlético Madrid.