Mercato : Avec le départ de Casemiro à Manchester United, c’est la fin du trio magique du Real Madrid

C’est un coup magistral réussi par Manchester United lors de ce mercato hivernal. Mais aussi pour le Real Madrid qui touche le jackpot pour un joueur trentenaire. En attirant Casemiro, les Red Devils vont étoffer un milieu de terrain qui en a bien besoin. Avec ce départ, le Brésilien signe la fin de la belle histoire de l’un des plus beaux trios ayant évolué ensemble dans l’entrejeu sous la tunique madrilène.

Casemiro à Manchester United, c’est l’un des transferts de l’été. Mais aussi l’un des mouvements qui a le plus surpris. Car le Brésilien est depuis de nombreuses années indéboulonnable à la position de numéro 6 dans l’entrejeu du Real Madrid. Avec ses deux compères du milieu, Toni Kroos et Luka Modric, le trio a régné de main de maître sur le championnat espagnol et sur le continent européen pendant de nombreuses saisons.

Alors pourquoi ce départ ? Tout simplement parce que Casemiro a envie d’un nouveau défi. A 30 ans, le Brésilien va découvrir un nouveau championnat, mais aussi touché le pactole et devenir l’un des joueurs les mieux payés de la Premier League. On parle d’un contrat de quatre ans et d’un salaire total de 75 millions. Une affaire en or pour le joueur qui va sur ses 31 ans. Mais aussi pour le Real qui récupère un montant énorme pour un joueur de son âge.

"J’ai parlé avec lui, il veut essayer un nouveau défi, le club le comprend. Pour ce qu’il a fait et la personne qu’il est, nous devons respecter son souhait. S’il part, nous avons les ressources nécessaires pour le remplacer. Si j’ai tenté de le retenir ? Non, j’ai juste écouté. Il a tellement aidé le club. J’ai entendu sa volonté, son souhait, il n’y a pas de retour possible. Si tout se passe bien pour lui et qu’il y a un accord, nous lui souhaiterons bonne chance et nous regarderons ce que nous avons", a déclaré Carlo Ancelotti à propos de ce transfert.