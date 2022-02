Mercato – Aubameyang, Coutinho, Eriksen, Vlahovic : Quel bilan pour les grands clubs européens ?

C’est la soupe à la grimace chez les Gunners. Au centre de nombreuses rumeurs, Arsenal n’a tout simplement recruté… personne. Du moins, pas pour cet hiver. En revanche, les Londoniens ont dégraissé, peut-être trop même en laissant partir Ainsley Maitland-Niles (Roma, prêt), Sead Kolasinac (Marseille), Calum Chambers (Aston Villa) et Pablo Mari (Udinese, prêt) mais surtout Pierre-Emerick Aubameyang (Barcelone) même si ce transfert doit encore être officialisé. Le tout pour : 500.000€. Pas grand-chose, en somme. Incapable de boucler un transfert entrant, Arsenal ne possède plus que 18 joueurs de champ dans son effectif professionnel. Même si le club n’a plus que la Premier League à jouer cette saison, cela semble tout de même très (trop ?) léger pour assouvir les ambitions de top 4.

Chez le rival, Tottenham s’est bien activé en allant récupérer Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski à la Juventus alors que plusieurs indésirables sont partis comme Tanguy Ndombélé (Lyon, prêt), Dele Alli (Everton), Giovani Lo Celso (Villarreal, prêt) et Bryan Gil (Valence, prêt). Manchester United a également laissé partir Anthony Martial (Séville, prêt) et Donny van de Beek (Everton, prêt). En tête du championnat, Manchester City a préparé l’avenir avec l’arrivée de Julián Álvarez qui terminera la saison à River Plate alors que Ferran Torres est parti au Barça.

De son côté, Chelsea est resté calme et n’a pas réalisé de transfert majeur alors que Liverpool a réalisé un beau coup en arrachant Luis Diaz (14 buts en 18 matches de championnat) à Porto. On notera également le beau mercato d’Aston Villa qui a notamment récupéré Lucas Digne et Philippe Coutinho alors que Newcastle a cassé sa tirelire pour tenter de se sauver en enrôlant Bruno Guimarães, Chris Wood, Kieran Trippier et Dan Burn. Bonne nouvelle du côté de Brentford avec la signature de Christian Eriksen qui va donc retrouver les terrains, après son accident cardiaque survenu pendant l’Euro.

À noter que l’Angleterre a connu cette année le deuxième mercato hivernal le plus dépensier de son histoire avec 353M€. Seul celui de janvier 2018 (avec 515M€) est encore devant. Par rapport à la saison passée, les clubs anglais ont bien plus mis la main à la poche puisqu’ils n’avaient dépensé "que" 83M€ durant l’hiver 2021, soit quatre fois moins.